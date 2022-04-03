Спортивный директор «Локомотива» Цорн: для меня матч со «Спартаком» был принципиальным

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что матч 23-го тура Российской премьер-лиги против «Спартака» был для него принципиальным. Его слова передает «РБ Спорт».

«Я считаю, что стоило играть на таком поле. Всех с победой, мы очень рады, что дерби прошло. И довольны результатом. Для меня лично это был принципиальный матч. Кому и что хотел доказать? Никому, просто принципиально выиграть дерби», — сказал Цорн.

«Спартак» в гостях уступил «Локомотиву» со счетом 0:1. Единственный гол в концовке встречи забил Вилсон Изидор, этот удар стал единственным в створ ворот Александра Максименко за весь матч.

Стоит отметить, что матч между командами мог не состояться. Дело в том, что столичный регион накрыл мощнейший снегопад. Встреча должна была начаться в 19.30 по московскому времени, но состоялась на час позже.

Под руководством Ваноли красно-белые провели пять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и одержали лишь одну победу. Столичный клуб расположился на 10-м месте в турнирной таблице. От последней команды чемпионата «Спартак» отделяет семь очков.

Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Локомотива».