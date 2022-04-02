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Латыпов победил в общем зачете рейтинга Союза биатлонистов России

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Евгений Тумашов/РИА «Новости»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов одержал победу в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) по итогам сезона-2021/2022. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Вторым стал Александр Логинов. Третье место занял Максим Цветков.

В общий зачет рейтинга идут 20 лучших результатов биатлониста, причем не менее трех должно быть с чемпионата России.

Рейтинг СБР. Мужчины

1. Эдуард Латыпов – 1476 баллов.
2. Алекcандр Логинов – 1451.
3. Макcим Цветков – 1106.
4. Карим Халили – 1091.
5. Ваcилий Томшин – 1083.
6. Антон Бабиков – 1069.
7. Даниил Cерохвоcтов – 956.
8. Алекcандр Поварницын – 934.
9. Кирилл Бажин – 849.
10. Руcтам Каюмов – 838.

Ранее сообщалось, что биатлонист Василий Томшин победил в гонке с общего старта на 15 км на чемпионате России в Тюмени. Максим Цветков занял второе место. Эдуард Латыпов и Александр Логинов участие в гонке не принимали.

Чемпионат России завершится 3 апреля.

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