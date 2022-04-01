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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Третьяк рассказал о единственной драке в своей карьере

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Бывший вратарь сборной СССР, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк признался, что однажды ему тоже пришлось вступить в драку на льду.

«1971 год. Матч со сборной США, из-за удалений остались втроем. Американцев пятеро. Двое прямо у моих ворот начали лупить нашего защитника. Ну я и врезал одному клюшкой по спине.

Потом понял — каждый должен заниматься своим делом. Опять же — все как с предматчевыми разговорами. Полевой подерется — и на скамеечке посидит, остынет. У меня такой возможности нет, надо дальше шайбы ловить. А если ввязываешься в драку — моментально теряешь концентрацию», — приводит слова главы ФХР «СЭ».

Третьяк — трехкратный олимпийский чемпион (1972, 1976, 1984), серебряный призер Зимних Олимпийских игр 1980 года.

Многократный призер чемпионатов мира и Европы. Обладатель Кубка Канады (1981), участник розыгрыша Кубка Канады (1976), а также участник суперсерий (1972, 1974, 1976). Обладатель Кубка Вызова (1979).

Ранее Третьяк поделился мнением о современных голкиперах.

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