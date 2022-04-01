Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Чимаев установил уникальное достижение в истории UFC 09:44
Вице-премьер Качиньский: Польша открыта для размещения ядерного оружия США 09:43
В Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков 09:36
50-летняя женщина решила выносить ребенка для собственной дочери 09:30
В Японии выступили за усиление санкций против России 09:19
Врач предупредила о развитии цирроза печени при резком похудении 09:15
Майгуров — о настроении биатлонистов сборной России: не все супероптимистичны 09:14
Клишас анонсировал рассмотрение поправок в УК о наказании за исполнение... 09:00
Капризов поделился эмоциями после установленного им рекорда в «Миннесоте» 08:55
Foreign Policy: мир не демонстрирует единства с США по экономической изоляции РФ 08:53
Бесплатная ставка 2000 р.

Бывший спортивный директор «Спартака» назвал клуб РПЛ с сильнейшими российскими игроками

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением, у какого клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) будет преимущество в случае ухода легионеров.

«Кто сильнее без легионеров: «Зенит» или «Спартак»? «Зенит» трудно представить без легионеров. У них вся сила в иностранных футболистах, это игроки другого уровня.

У «Зенита» за счет легионеров огромнейшее преимущество, даже рядом у нас в чемпионате никого нет. Если уедет пять бразильцев, у сине-бело-голубых будут большие проблемы.

По российским игрокам большое преимущество у «Динамо», очень сильный русский костяк», — приводит слова Шикунова «Спорт день за днем».

После 22-го тура в турнирной таблице чемпионата России лидирует петербургский «Зенит» (48 очков). На пять баллов отстает столичное «Динамо». Замыкает тройку лидеров — ЦСКА (42). «Спартак» расположился на девятой строчке.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в РПЛ приостанавливать свои контракты с российскими клубами. Игрок на время до 30 июня 2022 года сможет выступать за любой европейский клуб. Заключить соглашение с новой командой футболист обязан до 7 апреля.

Ранее сообщалось, что в руководстве красно-белых из-за финансовых проблем задумались об отказе от легионеров.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть