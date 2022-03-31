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Норвежская лыжница Йохауг ответила на критику со стороны Вяльбе

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Global Look Press

Четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг ответила на критику главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе из-за отношения к россиянам.

«Когда ты видишь, что Йохауг искренне после финиша обнимается с Натальей Непряевой, а вечером дает интервью, где говорит о нежелании видеть русских на соревнованиях... Это говорит о том, что руководители призвали сказать так», — сказала Вяльбе.

Норвежская лыжница пояснила, что ее не заставляли критически высказываться об участии россиян в международных соревнованиях.

«Она может говорить, что хочет», — прокомментировала 33-летняя норвежка слова Вяльбе.

Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона.

Ранее Тереза Йохауг прокомментировала реакцию россиянки Натальи Непряевой на свои слова об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

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