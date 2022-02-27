Шайба Кучерова позволила «Тампе» победить «Нэшвилл»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одержал победу над «Нэшвилл Предаторс» со счетом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт,Стивен Стэмкос и Никита Кучеров. Эта шайба стала для россиянина девятой в нынешнем сезоне НХЛ.

За «Нэшвилл» забили Таннер Жанно и Филип Форсберг.

Встреча проходила на стадионе «Ниссан» в рамках стадионной серии. Матч посетило 68 619 зрителей.

Таким образом, «Тампа» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе 74 очка в 51-м матче. «Нэшвилл» занимает шестую позицию на Западе, набрав 64 балла в 53-х встречах.

2 марта «Тампа-Бэй» встретится с «Оттавой Сенаторс». 3 марта «Нэшвилл» в гостях сыграет с «Сиэтлом Кракен».

Ранее «Торонто Мэйпл Лифз» одержал победу над «Детройт Ред Уингс» со счетом 10:7.