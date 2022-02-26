Экс-защитник ЦСКА объяснил свой переход в «Спартак»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов после поражения от ЦСКА (0:2) прокомментировал свой уход из армейского клуба в 2019 году.

«Три года после ЦСКА выступал за «Крылья Советов». Армейцы не хотели видеть меня в своих рядах, и я сделал шаг вперед по сравнению с «Крыльями». Играю в топ-команде с топ-футболистами. Надеюсь, буду играть в еврокубках. И хочу попасть в сборную. Это самая главная мотивация.

Какой была реакция фанатов «Спартака»? Такой же, как и от фанатов ЦСКА, в первое время. Тоже не особо довольны были. Хочу своей игрой доказать обратное.

Как встретили старожилы «Спартака»? Нормально, я со всеми ребятами знаком по сборным. Никаких проблем и подколов не было», — цитирует футболиста «Чемпионат.com».

Чернов является воспитанником ЦСКА. Он выступал за главную команду с 2014 по 2019 год. Также в его активе два матча за национальную сборную России.

Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу армейцев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе красно-синих забитыми мячами отметились турецкий полузащитник Юсуф Языджи со штрафного удара и казахстанский защитник Бактиер Зайнутдинов с передачи россиянина Ивана Облякова.

Ранее экс-глава «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, за счет чего ЦСКА обыграл красно-белых.