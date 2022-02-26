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Теннисист Рублев стал победителем турнира в Дубае

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Suhaib Salem/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над представителем Чехии Иржи Веселы в финале турнира в Дубае (ATP-500).

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась победой 24-летнего россиянина в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

На пути к финалу Рублев одержал верх над американским спортсменом Маккензи Макдональдом, южнокорейцем Квон Сон У, Даниэлем Эвансом из Великобритании и поляком Хубертом Хуркачом.

Рублев является победителем 13 турниров ATP, десять из которых в одиночном разряде. В прошлом году он стал обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP в составе сборной России. На Олимпийских играх — 2020 в Токио Рублев завоевал золотую медаль в миксте, выступая в паре с Анастасией Павлюченковой. В рейтинге ATP россиянин располагается на шестой позиции.

Призовой фонд соревнований составлял почти $2,8 млн. В прошлом году победителем соревнований стал также теннисист из России — Аслан Карацев. Он обыграл в финале Ллойда Харриса из ЮАР.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев уступил в полуфинальном матче турнира ATP-500 в Акапулько Рафаэлю Надалю.

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