Три передачи Барбашева помогли «Сент-Луису» обыграть «Баффало»

«Сент-Луис Блюз» обыграл «Баффало Сэйрбз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая проходила в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр», завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.

Одним из героев поединка стал российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев, который трижды выступил в роли ассистента. Владимир Тарасенко провел на льду 15:36, Павел Бучневич — 16:45, Клим Костин — 6:57, но результативными действиями хоккеисты не отличились.

Ранее сообщалось, что российский защитник клуба «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков получил травму во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против »Каролины Харрикейнз». В одном из игровых эпизодов российскому хоккеисту в голову попала шайба. В итоге Гавриков был вынужден покинуть ледовую площадку.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис Блюз» — «Баффало Сэйрбз» — 5:3

0:1 — Козенс (Асплунд, Окпосо), 01:35;

1:1 — Кайру (Перрон, Фолк), 07:06;

2:1 — Кайру (Фолк, Барбашёв), 14:23;

2:2 — Окпосо (Далин, Скиннер), 23:27;

3:2 — Уолман (Саад, Барбашёв), 39:25;

3:3 — Томпсон (Кребс, Так), 53:34;

4:3 — Парэйко (Кайру, Барбашёв), 53:57;

5:3 — Шенн (О'Райлли), 59:27.