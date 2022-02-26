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Три передачи Барбашева помогли «Сент-Луису» обыграть «Баффало»

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Global Look Press

«Сент-Луис Блюз» обыграл «Баффало Сэйрбз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая проходила в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр», завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.

Одним из героев поединка стал российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев, который трижды выступил в роли ассистента. Владимир Тарасенко провел на льду 15:36, Павел Бучневич — 16:45, Клим Костин — 6:57, но результативными действиями хоккеисты не отличились.

Ранее сообщалось, что российский защитник клуба «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков получил травму во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против »Каролины Харрикейнз». В одном из игровых эпизодов российскому хоккеисту в голову попала шайба. В итоге Гавриков был вынужден покинуть ледовую площадку.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис Блюз» — «Баффало Сэйрбз» — 5:3
0:1 — Козенс (Асплунд, Окпосо), 01:35;
1:1 — Кайру (Перрон, Фолк), 07:06;
2:1 — Кайру (Фолк, Барбашёв), 14:23;
2:2 — Окпосо (Далин, Скиннер), 23:27;
3:2 — Уолман (Саад, Барбашёв), 39:25;
3:3 — Томпсон (Кребс, Так), 53:34;
4:3 — Парэйко (Кайру, Барбашёв), 53:57;
5:3 — Шенн (О'Райлли), 59:27.

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Хоккей. НХЛ
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