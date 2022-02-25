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Россия осталась на десятом месте в рейтинге УЕФА

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Marcelo del Pozo/Reuters

Россия осталась на десятом месте в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Петербургский «Зенит» 24 февраля сыграл вничью с испанским «Бетисом» в Лиге Европы — 0:0. 0,2 балла в рейтинг России, однако этого не хватило, чтобы догнать Шотландию, которая располагается на девятом месте.

Шотландия по итогам последних пяти сезонов набрала 34,7 балла. 24 февраля «Рейнджерс» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

У российских клубов — 34,482 балла. При этом «Зенит» прекратил выступление в еврокубках в этом сезоне, уступив «Бетису» по сумме двух матчей с результатом 2:3 (2:3, 0:0). Московский «Спартак» остался единственным клубом, представляющим Россию в еврокубках. Команда, которой сейчас руководит итальянский специалист Паоло Ваноли, сыграет в 1/8 финала Лиги Европы. Соперник красно-белых определится 25 февраля в результате жеребьевки.

Ранее сообщалось, что народный артист РСФСР, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился эмоциями после вылета петербургского клуба из Лиги Европы.

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Футбол. Лига Европы
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