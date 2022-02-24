Финские СМИ утверждают, что «Йокерит» не доиграет сезон КХЛ

«Йокерит» не будет продолжать выступления в текущем сезоне КХЛ. Об этом сообщает финское изданиеMTV Uutiset.

Официально об этом решении могут сообщить уже в пятницу.

«Йокерит» должен сыграть со «Спартаком» в первом раунде плей-офф КХЛ.

Ранее баскетбольная Евролига официально объявила об отмене трех предстоящих матчей 27-го тура регулярного чемпионата с участием российских команд.

Пресс-службы национальных футбольных федераций Польши, Чехии и Швеции опубликовали заявления, в которых сообщили о недопустимости проведения отборочных игр на территории России. Матч квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Польши запланирован на 24 марта и должен состояться в Москве. Победитель этой пары встретится с победителем матча между Швецией и Чехией за выход на чемпионат мира. В случае, если российская команда пройдет Польшу, то второй матч также должен проводиться в России.

25 февраля УЕФА соберется на экстренное заседание Исполкома организации, на котором будет рассматриваться вопрос переноса финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в другой город, также будет обсуждаться дальнейшее участие российских клубов в еврокубках.

Ранее сообщалось, что все матчи российских клубов в 27-м туре баскетбольной Евролиги перенесены.