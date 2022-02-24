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Медведев станет третьим в истории российским теннисистом, возглавившим рейтинг ATP

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Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев станет лишь третьим россиянином во главе рейтинга ATP после Евгения Кафельникова и Марата Сафина. Это стало известно после того, как серб Новак Джокович, лидировавший в рейтинге рекордную 361 неделю, сенсационно вылетел с турнира категории ATP-500 в Дубае.

Медведев впервые в своей карьере станет первой ракеткой мира 28 февраля. Это произошло после того, как серб Новак Джокович потерпел поражение на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), проиграв 123-му номеру мирового рейтинга, чешскому квалифаеру Иржи Веселы в двух сетах — 4:6, 6:7 (4:7).

В то время как Медведев, выступающий на турнире в мексиканском Акапулько, 24 февраля одержал победу над испанцем Пабло Андухаром со счетом 6:1, 6:2 и пробился в четвертьфинал соревнований.

Таким образом, Медведев набрал 8615 очков рейтинга и обошел Джоковича, который потерял из-за вылета 410 баллов (8465).

Медведев стал 27-м в истории лучшим теннисистом планеты.

Ранее сообщалось, что россиянин Медведев обойдет Джоковича и впервые станет первой ракеткой мира.

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