Россиянин Медведев обойдет Джоковича и впервые станет первой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере станет первой ракеткой мира. Это произошло после того, как серб Новак Джокович сенсационно вылетел с турнира категории ATP-500 в Дубае, проиграв 123-му номеру мирового рейтинга, чешскому игроку Иржи Веселы в двух сетах (4:6, 6:7).

Медведев, выступающий на турнире в мексиканском Акапулько, 24 февраля одержал победу над испанцем Пабло Андухаром со счетом 6:1, 6:2 и пробился в четвертьфинал соревнований.

Таким образом, Медведев набрал 8615 очков рейтинга и обошел Джоковича, который потерял из-за вылета 410 баллов (8465).

Медведев стал 27-м в истории лучшим теннисистом планеты. Джокович лидировал в рейтинге 361 неделю, что является рекордом.

Ранее рейтинг ATP возглавляли только два теннисиста из России — Евгений Кафельников и Марат Сафин.

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.