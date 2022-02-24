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Украина просит ФИФА и УЕФА отстранить Россию от международных соревнований

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Алексей Даничев/РИА Новости

Исполком украинской футбольной ассоциации направил официальное обращение в ФИФА и УЕФА и просит запретить сборным командам и клубам России участвовать в любых международных соревнованиях под эгидой организаций. Также Украина настаивает на том, чтобы УЕФА в кратчайшие сроки принял решение о смене города и страны проведения финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 и Суперкубка УЕФА-2023. Об этом сообщает telegram-канал «Ложа прессы».

Ранее сообщалось, УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга по причине политического конфликта между Россией и Украиной. Финал главного клубного турнира Европы должен состояться на «Газпром Арене» 28 мая 2022 года.

Отмечалось, что на данный момент перенос не запланирован, но организация будет теcно сотрудничать c ЕC в случае, если к Роccии будут применятьcя cанкции. Поэтому cейчаc раccматриваютcя потенциальные варианты для замены Санкт-Петербурга, как принимающей стороны главного матча Лиги чемпионов этого сезона.

Также УЕФА намерен обсудить дальнейшее участие российских клубов в еврокубках. Также за ситуацией следит ФИФА, учитывая запланированное проведение стыковых матчей ЧМ-2022 в Москве. При этом польский футбольный союз уже заявил о том, что не готов рисковать безопасностью своих футболистов и намерен добиваться переноса стыкового матча из России на нейтральное поле.

Решения будут приняты на Исполкоме УЕФА, который состоится 25 февраля.

Ранее сообщалось, что УЕФА выпустил официальное заявление в связи с событиями на Украине.

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Футбол. Лига Европы
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