УЕФА выпустил официальное заявление в связи с событиями в Украине

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на последние события в Украине и выпустил официальное заявление.

«Мы по-прежнему полны солидарности с футбольным сообществом Украины и готовы протянуть руку украинскому народу. УЕФА занимается этой ситуацией с максимальной серьезностью и безотлагательностью. Решения будут приняты и объявлены Исполнительным комитетом УЕФА завтра», — говорится в заявлении УЕФА.

Сообщалось, УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга по причине политического конфликта между Россией и Украиной. Финал главного клубного турнира Европы должен состояться на «Газпром Арене» 28 мая 2022 года.

Отмечалось, что на данный момент перенос не запланирован, но организация будет теcно cотрудничать c ЕC в cлучае, еcли к Роccии будут применятьcя cанкции. Поэтому cейчаc раccматриваютcя потенциальные варианты для замены Cанкт-Петербурга, как принимающую cторону главного матча Лиги чемпионов этого cезона.

Также УЕФА обсудит дальнейшее участие российских клубов в еврокубках. Также за ситуацией следит ФИФА, учитывая запланированное проведение стыковых матчей ЧМ-2022 в Москве. При этом польский футбольный союз уже заявил о том, что не готов рисковать безопасностью своих футболистов и намерен добиваться переноса стыкового матча из России на нейтральное поле.

Ранее европарламентарии обратились в УЕФА с просьбой перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга.