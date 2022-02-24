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Жулин обратился к Тутберидзе

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин в сториз своего Instagram поздравил с днем рождения заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Этери, с днем рождения! Новых побед», — написал Жулин.

Тутберидзе работает со спортсменами в одиночном и парном катаниях. Она подготовила таких олимпийских чемпионок, как Юлия Липницкая, Алину Загитову, Анну Щербакову и Камилу Валиеву. Также среди ее подопечных серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева и вице-чемпионку Игр Алену Косторную.

С сезона 2018/2019 все постановки своих спортсменов Тутберидзе осуществляет вместе с Даниилом Глейхенгаузом.

Ранее Жулин заявил, что Этери Тутберидзе правильно отреагировала на неудачный прокат Камилы Валиевой в произвольной программе в личном турнире в рамках Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

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