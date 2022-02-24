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Емельяненко победил Монсона в бою на голых кулаках

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РИА Новости

В Москве на «ЦСКА-Арене» состоялся бойцовский вечер промоушена Hardcore FC «Россия против США», в главном событии которого сошлись Александр Емельяненко и уроженец США Джефф Монсон, имеющий российское гражданство.

После трехраундового поединка на голых кулаках победу решением судей одержал 40-летний Емельяненко.

Напомним, первый бой между Емельяненко и Монсоном по правилам ММА прошел в ноябре 2012 года. Тогда Монсон одержал победу удушающим приемом во втором раунде.

Емельяненко в профессиональной карьере провел 39 поединков (29 побед, девять поражений и одна ничья) и выступал в рамках таких промоушенов, как PRIDE, M-1 Global, RCC, ACA. В сентябре он провел бой против блогера Артема Тарасова — встреча длилась три раунда и завершилась победой Емельяненко единогласным решением судей.

На счету 51-летнего Монсона в ММА 87 боев (60 побед, 26 поражений и одна ничья).

Ранее Александр Емельяненко прокомментировал подписание президентом РФ Владимиром Путиным указов о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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