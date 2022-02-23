Драчев: если бы не наши лыжники, по золотым медалям были бы, как Новая Зеландия

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев раскритиковал результаты российских биатлонистов на Играх в Пекине, отметив результаты отечественных лыжников. Его слова передает «Матч ТВ».

«У нас 30-летние юноши на Кубок IBU ездят. Молодежь ведь видит, что в такой ситуации больших перспектив пробиться у нее нет. При этом надо отметить, что норвежская сборная по биатлону на этих играх завоевала столько же золотых медалей, сколько наша олимпийская сборная в целом. Если бы не наши лыжники, по золотым медалям были бы, как команда Новой Зеландии», – сказал Драчев.

Российские лыжники стали основным поставщиком медалей. На Играх в Пекине они завоевали 11 наград (четыре золотых, четыре серебряных и три бронзовые).

Биатлонистам удалось завоевать всего четыре медали: серебро в женской эстафете, а также по бронзе в мужской гонке преследования (Эдуард Латыпов), в смешанной и мужской эстафетах.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на информацию о том, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе может возглавить СБР.