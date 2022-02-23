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Грушевский о словах министра спорта Польши: дешевый трюк, должен получить по языку

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Известный пародист Михаил Грушевский прокомментировал слова министра спорта Польши о переносе стыкового матча с Россией.

«Я считаю, что польский министр спорта должен получить как следует по своему польскому языку. К сожалению, такая спекуляция характерна для современной Польши. Это очень дешевый трюк, как и возможный перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Тут заход очень узнаваемый – из Великобритании. Именно эта страна пыталась до последнего у нас конфисковать ЧМ-2018», — передает слова Грушевского «Рейтинг букмекеров».

Напомним, что министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил о желании перенести стыковой матч чемпионата мира по футболу 2022 года против сборной России на нейтральное поле. По его словам, в стране опасаются за безопасность футболистов на фоне признания ДНР и ЛНР.

Сборные России и Польши сыграют в полуфинальном стыковом матче чемпионата мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта на стадионе «Динамо» в Москве. Победитель пары 29 марта встретится с победителем матча между командами Швеции и Чехии.

Ранее сообщалось, что Польский футбольный союз (PZPN) обратился в ФИФА с просьбой прояснить вопросы, связанные с организацией встречи со сборной России в Москве.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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