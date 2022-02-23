Немецкий биатлонист раскритиковал поведение президента МОК

Биатлонист немецкой сборной Эрик Лессер обвинил президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в игнорировании критики.

«Я разочарован тем, что Томас Бах игнорирует критику. То, что Олимпийские игры аполитичны, — полная ерунда. Было видно, что Игры в Пекине не аполитичны. И я совершенно не могу понять, почему все продолжают гнаться за ложью. Хочется, чтобы кто-то критиковал китайское правительство», — приводит слова Лессера Deutschlandfunk.

Напомним, что перед стартом Игр в Пекине ряд стран пытались бойкотировать проведение главных соревнований четырехлетия. Политики мотивировали свое решение мерами китайских властей, которые якобы нарушают права национальных меньшинств в стране.

Сборная России на Олимпиаде 2022 года завоевала 32 медали: шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Большую часть этой коллекции принесли российские лыжники. Они стали обладателями 11 наград. Шесть медалей были добыты фигуристами, еще четыре медали в активе отечественных биатлонистов.

Следующие Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее депутат Госдумы Борис Пайкин назвал Олимпийские игры 2022 года чрезвычайно политизированными.