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Тарасова о Тутберидзе: просто получается, и слава богу

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова рассказала о своем отношении к Этери Тутберидзе, назвав ее сильным тренером.

«К Тутберидзе я отношусь очень уважительно. У нее очень сильная группа, в которой она работает и которую она создала. Это Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз. Она сама — очень сильный тренер. Просто получается, и слава богу. Я была такой тренер, у которого тоже получалось», — сказала Тарасова YouTube-каналу «Редакция».

На Олимпийских играх в Пекине подопечные Тутберидзе завоевали сразу три медали: Анна Щербакова стала победителем в женском одиночном катании, Александра Трусова — второй. В соревнованиях пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов также завоевали серебряные награды.

Еще одна подопечная Тутберидзе, Камила Валиева, стала четвертой в личном турнире, хотя лидировала после короткой программы. В активе 15-летней фигуристки на Играх 2022 года есть золотая медаль в командном турнире.

На прошлой Олимпиаде ученицы Тутберидзе также заняли два первых призовых места в женском одиночном катании.

Ранее Елизавета заявила, что не смогла бы работать в системе Тутберидзе.

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