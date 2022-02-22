Кристина Резцова: Серохвостов и Халили два пакета презервативов на Олимпиаде забрали

Российская биатлонистка Кристина Резцова иронично высказалась о поведении Карима Халили и Даниила Серохвостова во время Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай).

«Серохвостов и Халили два пакета презервативов на Олимпиаде забрали. Они просто очень самоуверенные, эти два ребенка с детского сада. Заходишь к ним, а у них на сушилке для белья презервативы с кока-колой висят. Когда вам было 13-14 лет и вы узнали, что это такое, никогда не хотели налить в это изделие воды и, например, сбросить кому-то на голову?», — сказала Резцова в подкасте «Голос биатлона».

Всего биатлонисты принесли в копилку сборной России на Олимпиаде 2022 года четыре медали. Женская команда стала второй в эстафете, а мужская — третьей, также по еще одной бронзе добавил Эдуард Латыпов (в гонке преследования) и команда в смешанной эстафете (Нигматуллина, Резцова, Логинов, Латыпов).

Резцова взяла серебро в женской эстафете и бронзу в смешанной эстафете.

Российские лыжники стали основным поставщиком медалей. На Играх в Пекине они завоевали 11 наград (четыре золотых, четыре серебряных и три бронзовые).

Позже комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что впереди у Резцовой еще несколько Олимпиад и она обязательно выиграет золото.

Ранее В СБР объяснили, почему у биатлонистов медалей на ОИ меньше, чем у лыжников.