В СБР объяснили, почему у биатлонистов медалей на ОИ меньше, чем у лыжников

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак отметил заслуги Елены Вяльбе в том, что российские лыжники завоевали больше наград на Олимпийских играх в Пекине, чем биатлонисты.

«Если вспомнить, сколько Вяльбе возглавляет ФЛГР, сколько тренеры работают у нее, то что тут удивляться, что в биатлоне нет такого же результата. С 2011 года все, кто работает в лыжных гонках, продолжают работать. За прошлый олимпийский цикл сменили пять тренеров в мужской и женской сборных, за этот цикл — два тренера мужской сборной. Говорить о каком-то результате, если тренер не проработал олимпийский цикл — значит, говорить ни о чем», — передает слова Пака «Матч ТВ».

Всего биатлонисты принесли в копилку сборной России на Олимпиаде 2022 года 4 медали. Женская команда стала второй в эстафете, а мужская — третье, также по еще одной бронзе добавил Эдуард Латыпов (в гонке преследования) и команда в смешанной эстафете (Нигматуллина, Резцова, Логинов, Латыпов).

Российские лыжники стали основным поставщиком медалей. На Играх в Пекине они завоевали 11 наград (четыре золотых, четыре серебряных и три бронзовые).

Ранее специальный представитель президента РФ Сергей Иванов заявил, что если бы не успехи лыжника Большунова, результат Олимпиады был бы крайне печальным.