Слуцкая высказалась о введении возрастного ценза в фигурном катании

Двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая высказалась о срыве Камилы Валиевой в олимпийском турнире в женском одиночном катании в Пекине и поведении Александры Трусовой перед награждением.

«Дети в спорте: за или против? Друзья, своим высказыванием я разочарую многих. На своем опыте ответственно заявляю. Психика человека не выдерживает подобные ситуации ни в 15 лет, ни в 23 года. Олимпиада, спорт — это жестокое испытание для любой психики, и изменение возрастного ценза не поможет спортсменам не срываться и проще воспринимать такую несправедливость», — написала Слуцкая на своей странице в Instagram.

На Играх Трусова впервые в истории сделала пять четверных прыжков в произвольной программе и удостоилась оценки 251,73 балла, что позволило ей завоевать серебро. Олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова, набравшая 255,95 балла. Тройку лучших замкнула японская фигуристка Каори Сакамото, которая набрала 233,13 балла.

Перед награждением фигуристок Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

«Вы все знали!» — кричала фигуристка в сторону Этери Тутберидзе, обвиняя ее в чем-то.

«Это соревнование сломало мою жизнь навсегда!» — говорила Трусова своему второму тренеру Сергею Дудакову.

Ранее сообщалось, что Трусова поблагодарила Чена за поддержку на ОИ-2022.