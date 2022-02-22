Мэр Лондона заявил, что город готов принять финал Лиги чемпионов вместо Петербурга

Мэр Лондона Садик Хан сообщил, что город готов принять финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022, если УЕФА решит перенести игру из Санкт-Петербурга. Решающий матч самого престижного клубного турнира Европы должен пройти на «Газпром-Арене» 28 мая.

«Лондон готов принять финал Лиги чемпионов. Проведение финального матча Лиги чемпионов — это привилегия», — приводит слова Хана Evening Standard.

Ранее несколько британских изданий опубликовали информацию о том, что Россия может лишиться права проведения финала Лиги чемпионов. А британский премьер-министр Борис Джонсон объявил, что проведение футбольных турниров в России немыслимо.

Министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил о желании перенести стыковой матч чемпионата мира по футболу 2022 года против сборной России на нейтральное поле. По его словам, в стране опасаются за безопасность футболистов на фоне признания ДНР и ЛНР.

21 февраля президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам объявил решение по вопросу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее в УЕФА оценили шанс переноса финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.