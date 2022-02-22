В УЕФА оценили шанс переноса финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

Пресс-служба УЕФА оценила шанс переноса финала Лиги чемпионов 2022 года в другой город в связи с напряженной внешнеполитической обстановкой. Финал главного клубного турнира Европы должен состояться на «Газпром Арене» 28 мая 2022 года.

«Что касается финала Лиги чемпионов УЕФА 2022 года в Санкт-Петербурге, УЕФА постоянно и внимательно следит за развитием ситуации. При необходимости решение будет принято оперативно. В настоящее время у УЕФА нет других комментариев», — заявили в пресс-служба УЕФА Sport24.

Ранее британский премьер Борис Джонсон объявил, что проведение футбольных турниров в России немыслимо.

Министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил о желании перенести стыковой матч чемпионата мира по футболу 2022 года против сборной России на нейтральное поле. По его словам, в стране опасаются за безопасность футболистов на фоне признания ДНР и ЛНР.

21 февраля президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам объявил решение по вопросу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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