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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В УЕФА оценили шанс переноса финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

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РИА Новости

Пресс-служба УЕФА оценила шанс переноса финала Лиги чемпионов 2022 года в другой город в связи с напряженной внешнеполитической обстановкой. Финал главного клубного турнира Европы должен состояться на «Газпром Арене» 28 мая 2022 года.

«Что касается финала Лиги чемпионов УЕФА 2022 года в Санкт-Петербурге, УЕФА постоянно и внимательно следит за развитием ситуации. При необходимости решение будет принято оперативно. В настоящее время у УЕФА нет других комментариев», — заявили в пресс-служба УЕФА Sport24.

Ранее британский премьер Борис Джонсон объявил, что проведение футбольных турниров в России немыслимо.

Министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил о желании перенести стыковой матч чемпионата мира по футболу 2022 года против сборной России на нейтральное поле. По его словам, в стране опасаются за безопасность футболистов на фоне признания ДНР и ЛНР.

21 февраля президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам объявил решение по вопросу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее В оргкомитете опровергли информацию о переносе финала ЛЧ-2022 из Санкт-Петербурга.

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Футбол. Лига чемпионов
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