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Премьер-министр Великобритании: немыслимо, что футбольные турниры будут проводиться в России

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Tolga Akmen/Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия не должна проводить футбольные турниры.

«Россия становится все более изолированной. У России статус изгоя. Нет никаких шансов на то, что футбольные турниры будут проводиться в России, вторгающейся в независимые страны», – приводит слова Джонсона журналист Роб Харрис.

Ранее министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил о желании перенести стыковой матч чемпионата мира по футболу 2022 года против сборной России на нейтральное поле. По его словам, в стране опасаются за безопасность футболистов на фоне признания ДНР и ЛНР.

21 февраля президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам объявил решение по вопросу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее в этот день Путин принял участие в заседании Совета безопасности РФ, в ходе которого спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие высказались за признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Также сообщалось о том, что УЕФА раздумывает о переносе финала текущей Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в другой город. В организации эту информацию опровергли, но заявили, что следят за ситуацией.

Ранее в РФС отреагировали на возможный перенос стыкового матча ЧМ с Польшей на нейтральное поле.

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