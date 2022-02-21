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Эдмундс о российских фигуристках: закапали несколько капель и делали тройные прыжки

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Американская фигуристка Полина Эдмундс в эфире The Skating Lesson рассказала о случае употребления неизвестных препаратов российскими спортсменками во время юниорского Гран-при в 2013 году.

«Примерно за пять минут до выхода на лед они все достали маленькие бутылочки и пипетки, после чего закапали в рот по несколько капель. Они смеялись и обсуждали это. Я и мама действительно не думали об этом как о чем-то важном, пока эти девушки в первую же минуту тренировки не стали исполнять тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – тройной тулуп», — сказала Эдмундс.

Также она заявила, что для нее было странным видеть российских фигуристок, которые могли интенсивно тренироваться на протяжении 40 минут.

В финале юниорского Гран-при 2013 года в Фукуоке весь пьедестал оказался российским. Третье место заняла Евгения Медведева, второе – Серафима Саханович. Победителем же стала Мария Сотскова.

Напомним, что сейчас происходит расследование дела о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой, которую она сдала в декабре прошлого года.

Ранее Эдмундс заявила, что у нее возникают вопросы в отношении других подопечных Тутберидзе после допинг-скандала Валиевой.

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