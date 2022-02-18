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«Локомотив» расторг контракт с осужденным за изнасилование канадцем Буше

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ХК «Локомотив»

Хоккейный клуб «Локомотив» расторг контракт с нападающим Ридом Буше. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ в Twitter.

Недавно суд округа Уоштено (штат Мичиган, США) приговорил Буше к четырем годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно. Заседание прошло в закрытом режиме без присутствия журналистов.

Напомним, что Буше обвинялся в изнасиловании 12-летней девочки в 2011 году. В том же году хоккеист признался в содеянном. Ему было предъявлено обвинение, за которое предусмотрено от 25 лет до пожизненного заключения. В итоге суд назначил хоккеисту испытательный срок. Буше прошел его успешно и избежал тюремного заключения.

Позже выяснилось, что Буше просил откровенные фото еще у двух девочек, но обвинения по этим делам с хоккеиста были сняты.

Ранее ХК «Локомотив» выступил с заявлением в отношении осужденного за изнасилование Рида Буше.

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Хоккей. КХЛ
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