ХК «Локомотив» выступил с заявлением в отношении дела Рида Буше

«Локомотив» выступил с заявлением относительно итогов рассмотрения американским судом дела форварда ярославского клуба Рида Буше.

«На время разбирательств хоккеист находится в отпуске за свой счет, в настоящее время он пребывает в США. В то же время ХК «Локомотив» и КХЛ совместно внимательно изучают все нюансы «дела Рида Буше». Время необходимо и для поступления в адрес клуба и лиги официальных документов со стороны американского суда. Только после этого клуб будет готов дать дополнительные комментарии по дальнейшему сотрудничеству команды «Локомотив» и Рида Буше», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Накануне суд округа Уоштено (штат Мичиган, США) приговорил Буше к четырем годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно. Заседание прошло в закрытом режиме без присутствия журналистов.

Напомним, что Буше обвинялся в изнасиловании 12-летней девочки в 2011 году. В том же году хоккеист признался в содеянном. Ему было предъявлено обвинение, за которое предусмотрено от 25 лет до пожизненного заключения. В итоге суд назначил хоккеисту испытательный срок. Буше прошел его успешно и избежал тюремного заключения.

Позже выяснилось, что Буше просил откровенные фото еще у двух девочек, но обвинения по этим делам с хоккеиста были сняты.

Ранее адвокат по уголовным делам Максим Калинов назвал приговор Буше по делу об изнасиловании очень мягким.