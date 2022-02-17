Президент ИИХФ рассказал, когда пройдет молодежный чемпионат мира 2022 года

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) рассказал, когда пройдет молодежный чемпионат мира 2022 года, передает «Чемпионат.com».

«В 2022 году в середине августа будет организован молодежный чемпионат мира. Он пройдет в Западной Канаде. Будет пресс-конференция с федерацией хоккея Канады, но я уже приглашаю вас на турнир», — сказал Тардиф.

30 декабря Международная федерация хоккея приняла решение об отмене турнира из-за роста числа игроков, заболевших коронавирусом. Результаты соревнований были аннулированы. Позднее президент организации Люк Тардиф заявил, что отмененный турнир планируется провести летом 2022 года, и хозяином соревнований также будет Канада.

Последний раз россияне становились чемпионами МЧМ в 2011 году. Тогда сборную России возглавлял Валерий Брагин.

Ранее защитник молодежной сборной России по хоккею Владимир Грудинин рассказал о пробелах в организации молодежного чемпионата мира в Канаде и рассказал, как необходимо его организовать летом.