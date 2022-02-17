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Фигуристка Косторная опять сломала руку

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Denis Balibouse/Reuters

Российская фигуристка Алена Косторная заявила, что она опять сломала руку.

«Я приступила к тренировкам на льду. Да, я опять сломала руку, все бывает», — сказала Косторная в видео, которое опубликовано в ее фан-аккаунте в Instagram.

13 декабря было объявлено, что Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы кисти руки. Таким образом, спортсменка не сможет отобраться на Олимпиаду-2022, которая состоится в начале года в китайском Пекине. Предполагается, что на восстановление фигуристке понадобится шесть-восемь недель.

Косторная завоевала золото чемпионата Европы 2020 года в Граце. Также она является победительницей финала Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата России.

Перед стартом сезона-2020/21 фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, однако спустя год она вернулась к специалисту.

Ранее Косторная поделилась мнением о принципах отбора на международные старты.

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