УЕФА открыл дело против УАФ из-за поведения украинских фанатов на матче с Россией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело против Украинской ассоциации футбола (УАФ) из-за поведения болельщиков во время полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу против сборной России. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что 4 февраля во время полуфинального матча между сборными России и Украины болельщики соперника скандировали оскорбительные выражения в адрес российских футболистов. Характер высказываний также носил политический и националистический характер.

Позже Российский футбольный союз (РФС) обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и потребовал провести расследование этого инцидента.

Ранее депутат Госдумы Борис Пайкин заявил, что рассчитывает, что УАФ понесет наказание за поведение своих болельщиков во время полуфинального матча между Россией и Украиной.