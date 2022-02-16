Боярский рассказал, на что готов пойти в случае победы «Зенита» в Лиге Европы

Народный артист РСФСР, болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский заявил, что готов сбрить усы, если клуб одержит победу в Лиге Европы.

Напомним, в 1/16 финала турнира подопечным Сергея Семака будет противостоять севильский «Бетис».

«Я верю ли в победу «Зенита» над «Бетисом». Сбрею усы, если «Зенит» выиграет Лигу Европы. Усы вырастут, а чемпионство — навсегда!» — приводит слова артиста «РБ Спорт».

Первый матч состоится в Санкт-Петербурге 17 февраля. Стартовый свисток для команд прозвучит в 20:45 по московскому времени.

«Бетис» в чемпионате Испании после 24 туров занимает третье место, набрав 43 очка.

«Зенит» в Российской премьер-лиге (РПЛ) после 18 туров идет на первой строчке в турнирной таблице, имея в активе 38 баллов.

Ранее генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев ответил на вопрос о дальнейших планах клуба в зимнее трансферное окно.