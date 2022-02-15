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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» о российском футболе: РПЛ пробивает дно

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я уже говорил, что РПЛ – чемпионат среднего уровня. Наш чемпионат тише и тише пробивает дно. Все говорят, что у нас все отлично, а где это ваше «отлично»? РПЛ – беда! Наш чемпионат, повторю, среднего уровня, а в ближайшее время упадет ниже среднего уровня», — передает слова Канчельскиса «Рейтинг Букмекеров».

Также он рассказал, что не понимает, почему нет результата даже несмотря на то, что вкладываются большие деньги в развитие футбола в России.

В этом сезоне в групповой стадии еврокубков Россию представляли «Зенит», «Спартак» и «Локомотив», в стадии квалификации из борьбы выбыли «Сочи» и «Рубин».

Футболисты из Санкт-Петербурга завершили выступление в Лиге чемпионов, заняв третье место в группе. Теперь подопечным Сергея Семака предстоит сыграть в 1/8 Лиги Европы против испанского «Бетиса». «Спартак» занял первое место в своей группе в Лиге Европы и теперь ожидает своего соперника в плей-офф. «Железнодорожники» закончили выступление в Лиге Европы на последнем месте в своей группе.

Ранее Игорь Колыванов объяснил, почему российский футболист Александр Кокорин получил премию, которая дается худшему игроку.

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Футбол. Чемпионат России
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