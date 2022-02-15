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Два гола и передача Капризова помогли «Миннесоте» победить «Детройт»

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Reuters

«Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержала победу над «Детройт Ред Уингс» со счетом 7:4.

За «Детройт» заброшенными шайбами отметились Дилан Ларкин, Густав Линдстрем, Лукас Рэймонд и Сэм Ганье. В составе «Миннесоты» отличились Мэтт Болди (трижды), Кирилл Капризов (дважды), Джоэль Эрикссон и Райан Хартман. Также Капризов сделал одну результативную передачу.

После 44 игр «Миннесота» располагается на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе 63 очка. «Детройт» располагается на девятой позиции в Западной конференции, набрав 50 баллов.

17 февраля хоккеисты «Уайлд» встретятся с «Виннипег Джетс». 18 февраля «Детройт» в гостях сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее российский форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил пародию на себя в исполнении Кирилла Капризова на Матче звезд НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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