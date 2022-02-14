Овечкин сократил отставание от Халла по набранным очкам в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на своем льду проиграл «Оттаве Сенаторз» со счетом 1:4.

В составе канадской команды шайбы забросили Алекс Форментон, Адам Годетт, Брэди Ткачук и Коннор Браун. За «столичных» отличился шведский форвард Никлас Бэкстрем, ассистировал которому российский нападающий Александр Овечкин.

Таким образом, российский хоккеист набрал 1380-е очко в своей карьере в НХЛ. Овечкин по этому показателю располагается на 24-й строчке в истории лиги. На 23-й позиции находится Бретт Халл, который за свою карьеру набрал 1391 балл.

После 50 проведенных встреч «Вашингтон» располагается на седьмой позиции в Восточной конференции, имея в активе 61 очко. «Оттава» после 40 встреч занимает 13-ю строчку на Востоке, набрав 38 баллов.

16 февраля «Вашингтон» проведет встречу с «Нэшвилл Предаторс». В этот же день хоккеисты «Оттавы» сыграют с «Сент-Луис Блюз».

Ранее сообщалось, что Овечкин догнал Джейсона Арнотта и Аллана Стэнли по проведенным матчам в НХЛ.