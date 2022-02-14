Результативный балл Овечкина не спас «Вашингтон» от проигрыша «Оттаве»

«Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги потерпел поражение от «Оттавы Сенаторз» со счетом 1:4.

В составе победителей шайбы забросили Алекс Форментон, Адам Годетт, Брэди Ткачук и Коннор Браун. За «Кэпиталз» отличился шведский форвард Никлас Бэкстрем, ассистировал которому российский нападающий Александр Овечкин.

Таким образом, после 50 проведенных встреч «Вашингтон» располагается на седьмой позиции в Восточной конференции, имея в активе 61 очко. «Оттава» после 40 встреч занимает 13-ю строчку на Востоке, набрав 38 баллов.

16 февраля «Вашингтон» проведет встречу с «Нэшвилл Предаторс». В этот же день хоккеисты «Оттавы» сыграют с «Сент-Луис Блюз».

Ранее Овечкин высказался о главном тренере столичной команды Питере Лавиолетте.

На счету Овечкина в этом сезоне 29 заброшенных шайб и 31 результативная передача. Он продолжает погоню за Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги.