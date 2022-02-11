Семин высказался о возможном расширении РПЛ до 18 клубов

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о возможном расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 клубов, передает «РБ Спорт».

«Я думаю, клубы правильно делают, что хотят расширить РПЛ до 18 команд. У нас очень много стадионов, и они должны быть задействованы», — сказал Семин.

Также Семин отметил, что, определенным командам, которые войдут в РПЛ, нужна помощь, но Россия большая страна, и 18 команд для Россия — это маловато.

Напомним, сейчас в чемпионате России выступают 16 клубов. В турнирной таблице сезона-2021/22 лидирует петербургский «Зенит», который опережает столичное «Динамо» на два очка.

Ранее белорусский форвард казанского «Рубина» Виталий Лисакович, ранее выступавший за московский «Локомотив», назвал лучшего футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ).