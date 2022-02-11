Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Опубликованы первые кадры с места крушения Ан-2 на Камчатке 05:29
Россиян предупредили об активизации «коронавирусных» мошенников 05:29
Олимпийский чемпион Каспарайтис обратился к российским хоккеистам 05:21
Британские СМИ назвали цель приезда министра обороны Уоллеса в Москву 05:21
Опубликованы первые кадры сериала по «Властелину колец» 05:04
Байден заявил, что объединить «Украину» невозможно 04:58
Два члена экипажа легкомоторного самолета Ан-2 погибли при крушении на Камчатке 04:49
Трусова упала с тройного акселя на тренировке короткой программы в Пекине 04:45
Один член экипажа погиб при крушении легкомоторного самолета Ан-2 на Камчатке 04:41
Кожевников: датские хоккеисты могут преподнести нам сюрприз 04:37
Бесплатная ставка 2000 р.

Семин высказался о возможном расширении РПЛ до 18 клубов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о возможном расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 клубов, передает «РБ Спорт».

«Я думаю, клубы правильно делают, что хотят расширить РПЛ до 18 команд. У нас очень много стадионов, и они должны быть задействованы», — сказал Семин.

Также Семин отметил, что, определенным командам, которые войдут в РПЛ, нужна помощь, но Россия большая страна, и 18 команд для Россия — это маловато.

Напомним, сейчас в чемпионате России выступают 16 клубов. В турнирной таблице сезона-2021/22 лидирует петербургский «Зенит», который опережает столичное «Динамо» на два очка.

Ранее белорусский форвард казанского «Рубина» Виталий Лисакович, ранее выступавший за московский «Локомотив», назвал лучшего футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ).

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть