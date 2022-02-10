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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Тренер сборной России ответил на вопрос о двойных премиальных за победу над Украиной

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Наставник сборной России по мини-футболу Сергей Скорович заявил, что национальной команде не обещали двойные премиальные за победу в полуфинале чемпионата Европы над Украиной (3:2).

«Ни о каких двойных премиальных речи не было. Вообще у сборной России нет премиальных за матчи с хорватами, грузинами или словаками. У нас есть определенные задачи, — первое, второе или третье места. Другие не рассматриваются, поэтому не имеет значения, с кем мы играем до этого», — цитирует специалиста ТАСС.

Напомним, 6 февраля россияне уступили в очередном финале чемпионата Европы сборной Португалии. Футболисты национальной команды не смогли удержать преимущество в два мяча. Таким образом, португальцы оформили свое второе европейское чемпионство подряд. В матче за третье место Испания оказалась сильнее сборной Украины (4:1).

На прошлом континентальном турнире сборная России стала обладателем бронзовых наград, в матче за третье место переиграв Казахстан 1:0.

Ранее депутат Госдумы Борис Пайкин заявил, что рассчитывает, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) понесет наказание за поведение своих болельщиков во время полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу между Россией и Украиной.

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