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Защитник сборной России назвал три вещи, которые Карпин изменил в команде

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Защитник сборной России и московского ЦСКА Игорь Дивеев объяснил, что изменилось в национальной команде с приходом Валерия Карпина.

«Питание в целом. Помимо сахара отсутствует жирное мясо, курица. Все отварное. Его тактика и прессинг. Мы играем персонально в каждой зоне. Для меня это было впервые. Юмор, общение с игроками. У него к каждому человеку есть свой подход. Может подколоть. Он воспринимается не как тренер, а как игрок команды», — цитирует Дивеева «Спорт-Экспресс».

Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России в июле 2021 года. Под его руководством российская команда в последнем матче отборочного турнира к чемпионату мира – 2022 уступила Хорватии со счетом 1:0. Этот результат обеспечил россиянам второе место в группе и выход в стыковые матчи.

24 марта сборная России на стадионе «Динамо» примет Польшу. Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния сборных Швеции и Чехии. Положительный результат станет билетом в финальную стадию чемпионата мира – 2022, который пройдет в Катаре.

Ранее защитник «Зенита» Данил Круговой назвал отличия между Сергеем Семаком и Валерием Карпиным.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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