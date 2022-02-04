Фанаты очередного российского клуба отказались от оформления Fan ID

Фанаты московского ЦСКА выступили против введения Fan ID.

«Каждый, кто будет участником этой системы, станет персоной нон грата для нашего движения», — говорится в заявлении объединения фанатов RBworld.

Также фанаты отметили, что они не будут оформлять Fan ID.

Напомним, что с 1 июня 2022 года должен вступить в силу закон о введении электронного документа Fan ID, который поможет идентифицировать участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Сообщается, что после введения системы, фанаты смогут попасть на ряд спортивных мероприятий только после оформления необходимых для этого документов.

Свое решение о бойкоте игр, на которых нужен будет Fan ID, уже высказали сообщества болельщиков столичных ЦСКА, «Спартака», а также петербургского «Зенита», «Ростова», «Краснодара», самарских «Крыльев Советов» и других клубов. Сейчас клубы обязаны проверить игроков на отсутствие каких-либо запретов.

Ранее сообщалось, что футболистов и тренеров обяжут оформить Fan ID.