Зидан и Роналду могут воссоединиться в «ПСЖ»

Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан и форвард »Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду могут летом перейти в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Marca со ссылкой на Daily Mirror.

По информации источника, нынешний наставник парижского клуба Маурисио Почеттино уйдет со своего поста. «ПСЖ» рассчитывает, что команду возглавит именно Зидан. Сообщается, что в первую очередь француз попытается осуществить переход Криштиану Роналду, с которым они вместе работали в «Реале».

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии португалец принял участие в 18 матчах, в которых ему удалось забить восемь мячей и сделать три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду стал рекордсменом по числу подписчиков в социальной сети Instagram.