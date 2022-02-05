Бывший игрок «Амкара» заявил, что у Черчесова только бабки на уме

Бывший капитан пермского «Амкара» Алексей Попов вспомнил времена работы с Рашидом Рахимовым и экс-тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Другое дело, что как человек Рахимов плохой. Бросает много пыли в глаза, не любит людей, как и Черчесов. У них нет цели чему-то научить, у них на уме только бабки. Нет эмпатии к другим. Может, им это на генном уровне передается. Рахимов на базе построил сотрудников, все были «шестерками», а он король. Доктор, повар – без разницы, все должно быть как он сказал и не дай бог это не исполнится», — передает слова Попова «Рейтинг Букмекеров».

Черчесов работал в пермском клубе в сезоне 2013/14. 20 декабря он возглавил венгерский клуб «Ференцварош» и уже одержал первую победу на пост главного тренера. Предыдущим местом работы специалиста была сборная России. Под его руководством на домашнем чемпионате мира – 2018 команда дошла до четвертьфинала. Последним турниром в качестве наставника для него стал чемпионат Европы – 2020, на котором сборная России не смогла выйти из группы. Летом прошлого года Черчесов был отправлен в отставку.

Ранее Станислав Черчесов заявил о готовности помочь сборной России.