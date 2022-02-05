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Помощник Карпина в сборной рассказал о разговоре с Дзюбой

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РИА Новости

Виктор Онопко, ассистент главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказал об общении с российскими игроками петербургского «Зенита» на сборах.

«Поговорил с Сергеевым и Адамовым. Они новички, а потому им сейчас трудно вдвойне: адаптация на сборах — дополнительная нагрузка. Но похоже, оба уже начали обживаться. С Дзюбой общались очень коротко. Чувствуется, что Артем серьезно готовится к сезону, рвется играть и хочет быть полезным клубу. Остальных тем не касались», — передает слова Онопко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что между Дзюбой и нынешним наставником сборной был конфликт, когда они оба трудились в московском «Спартаке».

Нападающий попал в расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022, но отказался приехать в расположение национальной команды, сославшись на плохую форму. В дальнейшем Валерий Карпин 33-летнего игрока не вызывал.

В марте сборная России отправится в турецкий Белек, чтобы подготовиться к стыковым матчам чемпионата мира. Первую встречу подопечные Валерия Карпина проведут 24 марта против Польши.

Ранее сообщалось, что Дзюбой активно интересуется турецкий клуб «Фенербахче».

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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