Василевский высказался об отсутствии Овечкина на Матче звезд НХЛ

Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский, комментируя отсутствие форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на Матче звезд Национальной хоккейной лиги, отшутился, что ему не придется отражать броски капитана столичной команды. Слова российского вратаря передает сайт НХЛ.

«Если есть что-то хорошее, в том, что Овечкина нет в Лас-Вегасе, так это то, что мне не придется отражать его броски. Хотя, конечно, Овечкин — звезда, и его место тут. К сожалению, коронавирус с этим не считается. Желаю Александру здоровья», — сказал Василевский.

Ранее форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, как Овечкин отреагировал на идею спародировать его на Матче звезд НХЛ.

На мастер-шоу Матча всех звезд НХЛ Капризов переоделся в свитер Овечкина, который не смог принять участия в мероприятии из-за положительного теста на коронавирус. Стоит отметить, что россиянин отказался от участия в Матче звезд в 2019 и 2020 годах.

В этом сезоне на счету Овечкина 29 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 44 играх. В споре снайперов россиянин занимает третье место, уступая Крису Крайдеру (33 заброшенные шайбы) и Леону Драйзайтлю (32). В споре бомбардиров нападающий занимает пятое место.