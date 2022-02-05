Овечкин оценил пародию на себя в исполнении Капризова на Матче звезд НХЛ

Форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» оценил пародию на себя в исполнении игрока «Миннесоты» Кирилла Капризова на Матче звезд НХЛ.

Перед одним из конкурсов Капризов переоделся в свитер «Вашингтона» с игровым номером Овечкина.

«Неплохо», — написал Овечкин в Twitter.

В этом сезоне на счету Овечкина 29 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 44 играх. В споре снайперов россиянин занимает третье место, уступая Крису Крайдеру (33 заброшенные шайбы) и Леону Драйзайтлю (32). В споре бомбардиров нападающий занимает пятое место.

Овечкин пропускает Матч звезд из-за коронавируса. Стоит отметить, что россиянин отказался от участия в Матче звезд в 2019 и 2020 годах.

Ранее бывший российский боец смешанных единоборств 33-летний Хабиб Нурмагомедов рассказал о комичном эпизоде, связанном с хоккеистом Александром Овечкиным.