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Овечкин оценил пародию на себя в исполнении Капризова на Матче звезд НХЛ

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Alex Gallardo/AP

Форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» оценил пародию на себя в исполнении игрока «Миннесоты» Кирилла Капризова на Матче звезд НХЛ.

Перед одним из конкурсов Капризов переоделся в свитер «Вашингтона» с игровым номером Овечкина.

«Неплохо», — написал Овечкин в Twitter.

В этом сезоне на счету Овечкина 29 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 44 играх. В споре снайперов россиянин занимает третье место, уступая Крису Крайдеру (33 заброшенные шайбы) и Леону Драйзайтлю (32). В споре бомбардиров нападающий занимает пятое место.

Овечкин пропускает Матч звезд из-за коронавируса. Стоит отметить, что россиянин отказался от участия в Матче звезд в 2019 и 2020 годах.

Ранее бывший российский боец смешанных единоборств 33-летний Хабиб Нурмагомедов рассказал о комичном эпизоде, связанном с хоккеистом Александром Овечкиным.

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Хоккей. НХЛ
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