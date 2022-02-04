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Мостовой о победе над Украиной на ЧЕ по мини-футболу: выиграла более мастеровитая команда

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РИА Новости

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу национальной команды по мини-футболу в полуфинале чемпионата Европы над Украиной.

«Можно сказать, что сегодня был досрочный финал. Достойный матч. Победила более мастеровитая команда. Были нагнетания перед матчем, но со стороны спортсменов все прошло без провокаций.

Конечно, не надо это сравнивать с большим футболом. Но все равно приятно. Надеюсь, что скоро в настоящем футболе мы тоже скоро увидим матч», — цитирует Мостового «Чемпионат.com».

Матч закончился победой россиян со счетом 3:2. У победителей забитыми мячами отличались Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. У украинцев голы на счету Евгения Серый и Даниила Абакшина.

На 39-й минуте украинец Петр Шотурма не реализовал пенальти.

В другом полуфинале турнира португальцы сыграют с Испанией. Начало встречи в 22.00 по московскому времени. Финал состоится 6 февраля.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась об украинских болельщиках, которые в полуфинальном матче Евро по мини-футболу скандировали русофобские кричалки.

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