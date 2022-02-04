«Реал» вылетел из Кубка Испании, пропустив от «Атлетика» на 89-й минуте

«Атлетик» одержал победу над «Реалом» в матче 1/4 финала Кубка Испании со счетом 1:0.

Команды не могли забить на протяжении всего матча, но форвард Алехандро Беренгер принес команде из Бильбао победу, забив на 89-й минуте.

«Атлетик» нанес 15 ударов, три из которых пришлись в створ. Футболисты «Реала» смогли ударить семь раз, дважды попав в створ ворот. Мадридский клуб владел мячом 58 процентов времени, «Атлетик» — 42 процента.

Встреча прошла на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао. Матч посетило более 38 тыс. зрителей.

В параллельном матче «Бетис» обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 4:0. В других четвертьфинальных парах «Валенсия» оказалась сильнее «Кадиса» (2:1), а «Мальорка» потерпела поражение от «Райо Вальекано» (0:1). Полуфинальные пары будут сформированы позже.

Кубок Испании. Четвертьфинал

«Атлетик» (Бильбао) — «Реал» (Мадрид) — 1:0

Гол: 1:0 — Беренгер, 89.

Ранее сообщалось, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе станет игроком мадридского «Реала».