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Тренер Слуцкий рассказал об отношениях с женой после развода

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об отношениях со своей бывшей женой Ириной. Тренер развелся с супругой в 2018 году.

«Есть ли у нее сейчас кто-то? Я не знаю. Мы не общаемся», — сказал Слуцкий на YouTube канале «Плюшки».

Ранее Слуцкий рассказывал, что из-за работы все праздники он проводил вдали от семьи, что послужило причиной развода с женой. Причем с такой проблемой Слуцкий столкнулся даже во время работы с московским ЦСКА.

С декабря 2019 года Слуцкий работает в казанском «Рубине». В этом сезоне команда не выигрывает в чемпионате России три встречи подряд. После 18 туров казанцы располагаются на десятой строчке, находясь от зоны стыковых матчей в трех очках.

В ближайшем матче чемпионата России казанцы сразятся на выезде с петербургским «Зенитом».

Ранее сообщалось, что Слуцкий рассказал о проблеме, которая преследует его на протяжении карьеры.

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Футбол. Чемпионат России
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